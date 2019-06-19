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РИА Новости

Белгородские власти пообещали решить проблемы с водой после жалоб Путину

Вчера, 19:03
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Власти Белгородской области обещают решить в четвертом квартале этого года проблемы с водой в микрорайоне, жители которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, сообщил в среду РИА Новости представитель правительства региона.
Ранее жители микрорайона Майский-8 под Белгородом записали обращение на прямую линию с Владимиром Путиным. Они пожаловались, что несколько лет живут без питьевой воды. Люди сообщали, что у них перебои даже с технической водой из колонок, а питьевой и вовсе нет. По их словам, это продолжается уже восемь лет. СК начал проверку по обращению граждан.
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"В настоящий момент ведется реконструкция станции обезжелезивания, которая обслуживает жителей Белгородского района, в том числе микрорайона Майский-8. Будет увеличена производительность объекта более чем в пять раз – до 5400 кубических метров в сутки. Завершение работ намечено на 4 квартал 2019 года", - говорится в сообщении представителя облправительства.
По его словам, вопрос находится на личном контроле губернатора области Евгения Савченко.
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Владимир ПутинБелгородская областьОбщество
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