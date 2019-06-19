Стала известна дата встречи совместной комиссии по СВПД в Вене

ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Встреча совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) при участии заместителей министров иностранных дел состоится в Вене 28 июня, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббаса Мусави.

"Совещание членов (комиссии - ред.) СВПД между Ираном и крупными государствами пройдет в Вене 28 числа текущего месяца при участии заместителей министров иностранных дел России, Ирана, Франции, Китая, Великобритании и Германии", - говорится в заявлении.

Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.

В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.