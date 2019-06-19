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РИА Новости

Стала известна дата встречи совместной комиссии по СВПД в Вене

Вчера, 18:54
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВена
Вена
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вена. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Встреча совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) при участии заместителей министров иностранных дел состоится в Вене 28 июня, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббаса Мусави.
"Совещание членов (комиссии - ред.) СВПД между Ираном и крупными государствами пройдет в Вене 28 числа текущего месяца при участии заместителей министров иностранных дел России, Ирана, Франции, Китая, Великобритании и Германии", - говорится в заявлении.
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Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.
В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Накануне представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней и в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранБезопасностьВ мире
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