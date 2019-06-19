Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T20:30Z
https://ria.ru/20190619/1555711768.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155571/20/1555712031_648:314:2969:1620_1036x0_80_0_0_77ef639f3a4d76c02c777dd563670d9a.jpg
РИА Новости
Культура

Револьвер Ван Гога продали на аукционе в 8 раз дороже стартовой цены

Вчера, 20:30
1196
© REUTERS / Charles PlatiauРевольвер Винсента Ван Гога на аукционе в Париже
Револьвер Винсента Ван Гога на аукционе в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Москва, 19 июн – РИА НОВОСТИ. Револьвер, из которого предположительно застрелился Винсент Ван Гог, был продан на аукционе в Париже за 162,5 тысяч евро, что на 140 тысяч евро больше, чем изначально предполагалось, сообщает Le Parisien.
До начала аукциона этот револьвер марки Lefaucheux оценивали в 20 тысяч евро. Торги прошли при большом скоплении народа, не все желающие смогли попасть внутрь. Имя покупателя – частного коллекционера – не разглашается.
Этот револьвер в 1960 году нашёл местный фермер недалеко от того места, где застрелился художник.
Ван Гог 27 июля 1890 года вышел на прогулку на поле в Овер-сюр-Уаз, поднял рубашку и выстрелил себе в грудь из револьвера, который он одолжил у хозяина таверны. Ван Гог потерял сознание, а оружие выпало у него из рук. Через два дня художник умер от осложнений после ранения.
Автопортрет Винсента ван Гога
17 мая, 21:01
Физики выяснили, как вычислить фальшивые картины ван Гога и Кандинского
100010
АукционКультураВинсент Ван ГогПариж
Рекомендуем
Роман Абрамович
СМИ: Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле
РИА
Новости
Специалисты "Мосводостока" выехали на место прорыва воды в Парке Горького
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Единый государственный экзамен в Екатеринбурге
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными, пишут СМИ
Лента
новостей
Российский государственный академический театр драмы имени Ф.Г. Волкова
Путин поручил внести театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Врачи рассказали об опасности недомогания Меркель
Пленарное заседание Госдумы РФ
Процесс упрощения визового режима должен идти непрерывно, заявил депутат
Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова
Пожарные потушили камыш в Ростове-на-Дону
Пассажиры получают билеты в электронную очередь на Ленинградском вокзале
РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт
Пострадавший при ДТП на остановке в Сочи ребенок умер в больнице
Епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний во время службы в Киеве. 16 декабря 2018
В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации "новой церкви"
Представители "новой церкви" захватили более 80 храмов, заявили в УПЦ
Сибирская отшельница Агафья Лыкова
Отшельница Агафья Лыкова отказалась эвакуироваться на время пуска ракеты
В Ленинградской области нашли оставленного на улице младенца
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58ВОЗ заявила о нехватке средств на борьбу с Эболой в ДР Конго
03:54Новый и.о. главы Пентагона посетит министерскую встречу НАТО в Брюсселе
03:52Эксперт оценил потенциал проектов по снижению потребления электроэнергии
03:50National Interest назвал "истинную причину" страха НАТО перед С-400
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
Лента новостейМолния