Револьвер Ван Гога продали на аукционе в 8 раз дороже стартовой цены

До начала аукциона этот револьвер марки Lefaucheux оценивали в 20 тысяч евро. Торги прошли при большом скоплении народа, не все желающие смогли попасть внутрь. Имя покупателя – частного коллекционера – не разглашается.

Этот револьвер в 1960 году нашёл местный фермер недалеко от того места, где застрелился художник.

Ван Гог 27 июля 1890 года вышел на прогулку на поле в Овер-сюр-Уаз, поднял рубашку и выстрелил себе в грудь из револьвера, который он одолжил у хозяина таверны. Ван Гог потерял сознание, а оружие выпало у него из рук. Через два дня художник умер от осложнений после ранения.