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РИА Новости

Суд вынес приговор двум полковникам по делу о взятках в академии Генштаба

Вчера, 18:26
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Суд в Москве вынес приговор двум полковникам, признав их виновными в получении взяток в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, сообщает в среду Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России.
По данным ведомства, суд признал бывшего заместителя начальника академии полковника Андрея Митюшкина виновным в мошенничестве, превышении должностных полномочий и получении взятки.
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"Приговором Московского гарнизонного военного суда Митюшкину назначено наказание в виде лишения права заниматься определенными видами деятельности сроком на 4 года, а также штрафа в размере 2,7 миллиона рублей. Суд также назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, но в связи с наличием у осужденного тяжелого заболевания освободил от его отбывания", - говорится в релизе на сайте ГВСУ.
Ранее, по данным ведомства, этот же суд признал заместителя начальника кафедры материально-технического обеспечения академии (в апреле 2016 года назначен на другую должность) полковника Сергея Тарасова виновным в превышении должностных полномочий и взятке и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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Следствием установлено, что с апреля 2015 года по июль 2016 года Митюшкин и Тарасов, превышая предоставленные им полномочия, вносили в проекты приказов повышенные размеры разовых ежемесячных премий лицам из числа гражданского персонала академии. За это Митюшкин в "знак благодарности" получил от них в общей сложности 50 тысяч рублей.
Кроме того, за невмешательство в деятельность столовой в академии Митюшкин с марта 2015 года по ноябрь 2016 года получил от заведующей этим заведением 600 тысяч рублей. За возможность беспрепятственно оказывать услуги по комплексному техническому и санитарному обслуживанию академии с мая 2015 года по октябрь 2016 года он получил от представителя коммерческой организации свыше 5,1 миллиона рублей, сообщили в СК.
"За своевременную приемку мебели и проведение окончательных расчетов по государственному контракту Митюшкин вместе с Тарасовым с августа по сентябрь 2016 года получили от представителя другой коммерческой структуры один миллион рублей", - говорится в релизе.
Взятка. Архивное фото.
7 июня, 14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
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