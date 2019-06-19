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РИА Новости
Культура

Гостям Года Театра не надо платить визовый сбор

Вчера, 18:22
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия года театра во время посещения Российского театра драмы имени Ф. Волкова
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия года театра во время посещения Российского театра драмы имени Ф. Волкова
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МИД России выдавать визы без взимания сборов иностранным гостям мероприятий, проходящий в рамках Года Театра, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правой информации.
"МИДу России обеспечить выдачу в установленном порядке виз по заявкам Минкультуры России и членов организационного комитета участникам и гостям мероприятий, проводимых в рамках Года театра, а также представителям прессы без взимания сборов за их выдачу", - говорится в тексте документа.
Текущий год объявлен в России Годом театра. Он открылся 13 декабря на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. Всего запланировано более 2500 мероприятий по всей стране, в которых принимают участие множество иностранных коллективов.
Театральный занавес. Архивное фото
20 апреля, 01:11
"Золотая Маска" в Год театра покажет спектакли в 18 российских городах
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КультураТеатрыДмитрий МедведевМИД РФМоскваРоссияЯрославль
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