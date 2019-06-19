Гостям Года Театра не надо платить визовый сбор

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия года театра во время посещения Российского театра драмы имени Ф. Волкова

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МИД России выдавать визы без взимания сборов иностранным гостям мероприятий, проходящий в рамках Года Театра, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правой информации.

"МИДу России обеспечить выдачу в установленном порядке виз по заявкам Минкультуры России и членов организационного комитета участникам и гостям мероприятий, проводимых в рамках Года театра, а также представителям прессы без взимания сборов за их выдачу", - говорится в тексте документа.