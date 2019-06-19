Малайзия надеется на визит Патрушева в страну

УФА, 19 июн - РИА Новости. Малайзия надеется, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев посетит страну в этом году и подпишет в ходе визита договор о сотрудничестве в области гибридных угроз, заявил РИА Новости посол Малайзии в РФ Датук Мат Дрис Хаджи Якуб.
"Я на связи с заместителем (Патрушева - ред.) господином (Александром) Венедиктовым, и мы думаем о визите (Патрушева - ред.) в Малайзию, возможно, в этом году", - сообщил посол в кулуарах международной встречи по безопасности в Уфе.
По него словам, советы безопасности РФ и Малайзии могут подписать договор о сотрудничестве во время визита Патрушева, который "будет включать такие темы, как гибридные угрозы, а также гуманитарные вопросы".