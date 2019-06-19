Малайзия надеется на визит Патрушева в страну

"Я на связи с заместителем (Патрушева - ред.) господином (Александром) Венедиктовым, и мы думаем о визите (Патрушева - ред.) в Малайзию, возможно, в этом году", - сообщил посол в кулуарах международной встречи по безопасности в Уфе.