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РИА Новости

Малайзия надеется на визит Патрушева в страну

Вчера, 18:19
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
УФА, 19 июн - РИА Новости. Малайзия надеется, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев посетит страну в этом году и подпишет в ходе визита договор о сотрудничестве в области гибридных угроз, заявил РИА Новости посол Малайзии в РФ Датук Мат Дрис Хаджи Якуб.
"Я на связи с заместителем (Патрушева - ред.) господином (Александром) Венедиктовым, и мы думаем о визите (Патрушева - ред.) в Малайзию, возможно, в этом году", - сообщил посол в кулуарах международной встречи по безопасности в Уфе.
По него словам, советы безопасности РФ и Малайзии могут подписать договор о сотрудничестве во время визита Патрушева, который "будет включать такие темы, как гибридные угрозы, а также гуманитарные вопросы".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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МалайзияНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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