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РИА Новости

Спецпредставитель США надеется на скорое возобновление контактов с КНДР

Вчера, 18:10
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Вашингтон рассчитывает на скорое возобновление содержательных контактов с Пхеньяном, заявил в среду спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.
"Я хотел бы отметить, что дверь для переговоров открыта и мы ожидаем и надеемся, что в недалеком будущем мы возобновим этот процесс в содержательном ключе", - сказал Биган, выступая на дискуссионной площадке Атлантического совета в Вашингтоне.
Он признал, что Вашингтон и Пхеньян до сих пор не договорились о ключевом аспекте переговоров о денуклеаризации - определении того, что она должна из себя представлять.
"Это тема, которую мы хотим опять поднять. Но на сегодня у нас нет согласованного определения денуклеаризации. И мы считаем это важной отправной точкой. Мы никогда не придем в конечный пункт, если не знаем, куда движемся", - сказал Биган.
В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно.
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