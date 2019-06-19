Спецпредставитель США надеется на скорое возобновление контактов с КНДР

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Вашингтон рассчитывает на скорое возобновление содержательных контактов с Пхеньяном, заявил в среду спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.

"Я хотел бы отметить, что дверь для переговоров открыта и мы ожидаем и надеемся, что в недалеком будущем мы возобновим этот процесс в содержательном ключе", - сказал Биган, выступая на дискуссионной площадке Атлантического совета в Вашингтоне.

Он признал, что Вашингтон и Пхеньян до сих пор не договорились о ключевом аспекте переговоров о денуклеаризации - определении того, что она должна из себя представлять.

"Это тема, которую мы хотим опять поднять. Но на сегодня у нас нет согласованного определения денуклеаризации. И мы считаем это важной отправной точкой. Мы никогда не придем в конечный пункт, если не знаем, куда движемся", - сказал Биган.