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РИА Новости

Комитеты ГД направят запросы по правоприменению статей 228 и 303 УК

Вчера, 18:05
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Комитеты Госдумы по госстроительству, а также по безопасности и противодействию коррупции направят запросы в правоохранительные органы относительно правоприменения статей 228 и 303 Уголовного кодекса РФ, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Комитеты Госдумы сделают необходимые запросы в Генпрокуратуру, правоохранительные органы, чтобы полную информацию (о правоприменении статей) получить", - сказал Володин журналистам.
Ранее спикер Госдумы заявлял, что комитеты ГД после дела журналиста Ивана Голунова проанализируют практику правоприменения статьи уголовного кодекса РФ о фальсификации доказательств, а также "антинаркотической" статьи 228 УК.
Журналиста Ивана Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
12 июня, 18:09
Москалькова прокомментировала идею о смягчении статьи 228 УК
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции он попросит снять с должностей, что в итоге и произошло.
Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
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