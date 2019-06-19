Комитеты ГД направят запросы по правоприменению статей 228 и 303 УК

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Комитеты Госдумы по госстроительству, а также по безопасности и противодействию коррупции направят запросы в правоохранительные органы относительно правоприменения статей 228 и 303 Уголовного кодекса РФ, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Комитеты Госдумы сделают необходимые запросы в Генпрокуратуру, правоохранительные органы, чтобы полную информацию (о правоприменении статей) получить", - сказал Володин журналистам.

Ранее спикер Госдумы заявлял, что комитеты ГД после дела журналиста Ивана Голунова проанализируют практику правоприменения статьи уголовного кодекса РФ о фальсификации доказательств, а также "антинаркотической" статьи 228 УК.

Журналиста Ивана Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции он попросит снять с должностей, что в итоге и произошло.