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РИА Новости

На Ставрополье ребенок попал в реанимацию, едва не утонув в аквапарке

Вчера, 17:59
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ПЯТИГОРСК, 19 июн - РИА Новости. Десятилетний мальчик из пришкольного лагеря едва не утонул в аквапарке в Новоалександровском городском округе, сейчас он в реанимации, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"Сегодня произошёл несчастный случай в Новоалександровском городском округе. Десятилетний мальчик вместе с ребятами из пришкольного лагеря был в аквапарке. Что-то произошло, и ребёнок захлебнулся и пошел под воду. К счастью, его успели спасти и вызвали "скорую". Сейчас мальчик в реанимации", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram.
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По его словам, мальчик в тяжелом, но стабильном состоянии. "Врачи контролируют ситуацию и оказывают всю нужную помощь. Но как и почему это случилось, теперь предстоит разобраться. Выяснить, кто недосмотрел. И, главное, сделать выводы. Идут каникулы, в крае работают сотни летних лагерей. Сделать так, чтобы детский отдых был безопасным, – наша прямая обязанность", - отметил губернатор.
Он добавил, что все места для купания, включая аквапарки, будут проверены с участием прокуратуры. "Такой запрос в надзорные органы обязательно будет направлен", - написал глава края.
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