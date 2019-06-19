На Ставрополье ребенок попал в реанимацию, едва не утонув в аквапарке

ПЯТИГОРСК, 19 июн - РИА Новости. Десятилетний мальчик из пришкольного лагеря едва не утонул в аквапарке в Новоалександровском городском округе, сейчас он в реанимации, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, мальчик в тяжелом, но стабильном состоянии. "Врачи контролируют ситуацию и оказывают всю нужную помощь. Но как и почему это случилось, теперь предстоит разобраться. Выяснить, кто недосмотрел. И, главное, сделать выводы. Идут каникулы, в крае работают сотни летних лагерей. Сделать так, чтобы детский отдых был безопасным, – наша прямая обязанность", - отметил губернатор.