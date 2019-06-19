В МИД усомнились в качестве работы следствия по делу о крушении МН17

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. У России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, говорится в заявлении на У России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В министерстве напомнили, что с первого дня трагедии РФ была "в высшей степени заинтересована в установлении истины и готова оказывать всемерное содействие расследованию". Россия активно взаимодействовала с Нидерландами и предоставляла всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17, проделав колоссальный объем работ, отметили в МИД.

"Кроме того, Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства", - подчеркнули в министерстве.

"В этих обстоятельствах у нас продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ. Все это подтверждает высказанные нами ранее опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса", - отметили в МИД.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.