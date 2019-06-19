Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T17:47Z
https://ria.ru/20190619/1555709535.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

МИД Венесуэлы призвал ЕС не следовать стратегии США

Вчера, 17:47
211
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн - РИА Новости. МИД Венесуэлы призывает ЕС занять сбалансированную позицию по ситуации в стране и не следовать стратегии США, говорится в заявлении министерства.
Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС обеспокоен ухудшением политической ситуации в Венесуэле, готов использовать "все необходимые меры" для реагирования на события в этой стране, говорится в заявлении. В сообщении, распространенном от имени ЕС, подтверждается призыв к "политическому выходу из кризиса путем проведения свободных и заслуживающих доверия президентских выборов".
"Венесуэла призывает Европейский союз занять позицию конструктивного баланса в соответствии со своими принципами и уважать суверенитет и независимость Венесуэлы, а также приглашает страны-члены союза отмежеваться от империалистических планов против народа Венесуэлы", - говорится в заявлении.
"Правительство Венесуэлы осуждает заявления высокого представителя Евросоюза Федерики Могерини, в рамках которых она вмешивается в очередной раз в дела Венесуэлы, которые находятся исключительно в компетенции страны и ее конституционных институтов. Снова служба Европы по внешней политике явно подчиняется стратегии администрации (президента США Дональда) Трампа, чтобы произвести неконституционную смену правительства", - добавили в МИД страны.
Венесуэла
Вчера, 05:02
ГП Венесуэлы начала расследование против оппозиции по делу о коррупции
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
500000
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеФедерика МогериниДональд ТрампМИД ВенесуэлыЕвросоюзВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
В Саудовской Аравии прокомментировали доклад ООН по делу Хашукджи
РИА
Новости
Международный политический форум в Ярославле
Грызлов призвал украинские власти не повторять ошибки предшественников
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Венесуэльский посол рассказал о подготовке визита Мадуро в Россию
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия будет содействовать в установлении истины о крушении MH17
Лента
новостей
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МИД заявил об отсутствии доказательств российской вины в деле MH17
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил в районе станицы Луганской
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Источник назвал сроки возможного продления антироссийских санкций ЕС
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Партия Тимошенко подала документы в ЦИК Украины
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Россия не считает себя связанной принятыми в ПАСЕ решениями, заявил Толстой
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 2 июля
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 рассказало, какую информацию ждет от российской стороны
В Венесуэле нашли 143 килограмма кокаина на самолете с американским номером
Контактная группа по Донбассу не смогла согласовать новое перемирие
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В Госдуме назвали условие подачи заявки на участие России в ПАСЕ
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
Следствие по MH17 готово предоставить суду все необходимые материалы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50National Interest назвал "истинную причину" страха НАТО перед С-400
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
Лента новостейМолния