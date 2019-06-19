МИД Венесуэлы призвал ЕС не следовать стратегии США

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн - РИА Новости. МИД Венесуэлы призывает ЕС занять сбалансированную позицию по ситуации в стране и не следовать стратегии США, говорится в заявлении министерства.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС обеспокоен ухудшением политической ситуации в Венесуэле, готов использовать "все необходимые меры" для реагирования на события в этой стране, говорится в заявлении. В сообщении, распространенном от имени ЕС, подтверждается призыв к "политическому выходу из кризиса путем проведения свободных и заслуживающих доверия президентских выборов".

"Венесуэла призывает Европейский союз занять позицию конструктивного баланса в соответствии со своими принципами и уважать суверенитет и независимость Венесуэлы, а также приглашает страны-члены союза отмежеваться от империалистических планов против народа Венесуэлы", - говорится в заявлении.

"Правительство Венесуэлы осуждает заявления высокого представителя Евросоюза Федерики Могерини, в рамках которых она вмешивается в очередной раз в дела Венесуэлы, которые находятся исключительно в компетенции страны и ее конституционных институтов. Снова служба Европы по внешней политике явно подчиняется стратегии администрации (президента США Дональда) Трампа, чтобы произвести неконституционную смену правительства", - добавили в МИД страны.