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РИА Новости

Путин провел совещание по подготовке прямой линии

Вчера, 17:23
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в рамках подготовки ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". 19 июня 2019
. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в рамках подготовки ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 19 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в рамках подготовки ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". 19 июня 2019
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной телепрограммы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 20 июня, сообщается на сайте Кремля.
Аналогичное совещание глава российского государства проводил во вторник. На совещании присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов, пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.
"Президент провёл совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе программы Путин ответит на интересующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.
"Глава государства несколько дней перед "Прямой линией" традиционно посвящает работе с массивом информационных материалов, видеообращений, письменных вопросов граждан. К настоящему моменту зарегистрировано более 1 миллиона обращений к Президенту России", - также сообщается на сайте Кремля.
Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также будет доступна пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.
Прямая линия с президентом России в 2018 году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса. В основном вопросы, которые задавали главе государства на прошлой прямой линии, касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали необычные вопросы о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в бога.
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