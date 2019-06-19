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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Вандалы повалили 13 надгробий на мусульманском кладбище под Астраханью

Вчера, 17:23
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку по факту разрушений на мусульманском кладбище в Приволжском районе Астраханской области, где неизвестные повалили 13 надгробий, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
"В полицию обратился глава села Осыпной Бугор, который рассказал, что местные жители сообщили ему о поваленных надгробиях на местном кладбище", - сказал собеседник. Он добавил, что сотрудники полиции, выехавшие на место, насчитали 13 поваленных надгробий.
"Следственно-оперативная группа проводит опрос жителей села", - уточнил собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениерелигия
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