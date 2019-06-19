Вандалы повалили 13 надгробий на мусульманском кладбище под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку по факту разрушений на мусульманском кладбище в Приволжском районе Астраханской области, где неизвестные повалили 13 надгробий, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.

"В полицию обратился глава села Осыпной Бугор, который рассказал, что местные жители сообщили ему о поваленных надгробиях на местном кладбище", - сказал собеседник. Он добавил, что сотрудники полиции, выехавшие на место, насчитали 13 поваленных надгробий.