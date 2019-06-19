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РИА Новости
Тверская область

Руденя: в Верхневолжье необходимо развивать систему предоставления госуслуг

Вчера, 17:21
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 19 июн – РИА Новости. В Тверской области будут открыты семь новых филиалов МФЦ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"В 2019 - 2021 годах МФЦ будут открыты в районах, где сегодня филиалы учреждения отсутствуют. Это Краснохолмский, Лесной, Молоковский, Пеновский, Фировский, Бельский и Сонковский районы. В Твери в этом году планируется открыть дополнительные МФЦ на 7 окон в Пролетарском районе и на 10 окон в Московском районе, в следующем – в микрорайоне "Юность". Также на 2019 год запланирован переезд офисов МФЦ из неприспособленных зданий в новые помещения в Вышнем Волочке и Оленино". – сказал собеседник агентства.

По его словам, развитие в Верхневолжье сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг стало первым вопросом повестки дня сегодняшнего заседания кабинете министров региона.
"В Тверской области были достигнуты основные показатели по развитию МФЦ, определенные в майских указах президента. В то же время необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным, а также полезным для каждого жителя Тверской области. Требуется создать дополнительные филиалы. В Твери – в связи с высокой численностью жителей и с учётом наших планов по развитию тверской агломерации. В остальных муниципалитетах – с учётом сезонных изменений численности населения в летний период, включая туристический поток", - сказал губернатор области Игорь Руденя.
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По данным пресс- службы, сегодня предоставление услуг через МФЦ доступно более чем 90% жителей всех муниципальных образований региона. На территории Тверской области действуют 33 филиала и 91 территориально обособленное самостоятельное подразделение. В прошлом году на половину по сравнению с 2016 годом увеличилось количество оказываемых в МФЦ услуг.
Глава региона поручил областному Минэкономразвития проработать вопрос создания мобильных группы МФЦ для выездов к жителям отдаленных сельских территорий. По словам Рудени, главная задача - до конца 2021 года завершить создание в области единой, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг.
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