Кузнецова предложила априори считать детей-сирот нуждающимися в соцпомощи

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила внести изменения в законодательство, чтобы априори считать детей-сирот как нуждающихся в социальной поддержке.
"Нам бы очень хотелось, чтобы в 442-й федеральный закон ("Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации") были внесены изменения, которые априори предполагают выпускника сиротского учреждения как того, кому нужно оказывать социальную поддержку", - сказала омбудсмен на рабочем совещании по вопросам реализации инициатив уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, направленных на совершенствование законодательства в части постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кузнецова отметила, что не надо ждать безысходных ситуаций, чтобы начать помогать детям-сиротам.
Детский омбудсмен в середине мая сообщала, что направила в Госдуму законопроект, содержащий блок мер по дополнительным гарантиям в социальной помощи, в получении образования и защиты от безработицы выпускникам сиротских учреждений. Она привела данные Роструда, согласно которым, в 2018 году общее число нуждающихся в трудоустройстве лиц из числа детей-сирот составляло более 31 тысячи человек, из них трудоустроено лишь 26%.