Кузнецова предложила априори считать детей-сирот нуждающимися в соцпомощи

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила внести изменения в законодательство, чтобы априори считать детей-сирот как нуждающихся в социальной поддержке.

"Нам бы очень хотелось, чтобы в 442-й федеральный закон ("Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации") были внесены изменения, которые априори предполагают выпускника сиротского учреждения как того, кому нужно оказывать социальную поддержку", - сказала омбудсмен на рабочем совещании по вопросам реализации инициатив уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, направленных на совершенствование законодательства в части постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кузнецова отметила, что не надо ждать безысходных ситуаций, чтобы начать помогать детям-сиротам.