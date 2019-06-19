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РИА Новости

СК проверит жалобу Путину на проблемы с соцвыплатами в Пермском крае

Вчера, 16:58
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после обращения жительницы Пермского края к президенту РФ Владимиру Путину из-за несоблюдения очередности предоставления социальных выплат при реализации госпрограммы по обеспечению россиян доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами, сообщается на сайте СК РФ.
"Проводится доследственная проверка по заявлению местной жительницы, которая обратилась к президенту РФ о нарушении ее прав при реализации в регионе государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что представительница инициативной группы граждан была лично принята руководителем регионального СУ СК и сообщила о несоблюдении очередности предоставления соцвыплат при реализации госпрограммы.
Кроме того, региональный СУ СК направил письма губернатору и прокурору Пермского края, председателю краевой контрольно-счетной палаты, а также региональным уполномоченным по правам человека и ребенка с просьбой провести проверки соблюдения прав заявительницы.
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Владимир ПутинПермский крайОбщество
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