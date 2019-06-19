Систему противоракетной обороны Москвы модернизируют к 2022 году

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минобороны России планирует завершить модернизацию системы противоракетной обороны Москвы к 2022 году, сообщил в среду глава МО РФ Сергей Шойгу на коллегии министерства по вопросам реализации гособоронзаказа и исполнения майских указов президента России 2012 и 2018 годов.
"В 2022 году (планируется завершить) модернизацию системы противоракетной обороны Москвы", - сказал Шойгу.
По словам министра, реализация этих и других предпринятых военным ведомством мероприятий "обеспечит решение приоритетных задач, стоящих перед Воздушно-космическими силами".
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