Систему противоракетной обороны Москвы модернизируют к 2022 году

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минобороны России планирует завершить модернизацию системы противоракетной обороны Москвы к 2022 году, сообщил в среду глава МО РФ Сергей Шойгу на коллегии министерства по вопросам реализации гособоронзаказа и исполнения майских указов президента России 2012 и 2018 годов.

"В 2022 году (планируется завершить) модернизацию системы противоракетной обороны Москвы", - сказал Шойгу.