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РИА Новости

Систему противоракетной обороны Москвы модернизируют к 2022 году

Вчера, 16:25
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минобороны России планирует завершить модернизацию системы противоракетной обороны Москвы к 2022 году, сообщил в среду глава МО РФ Сергей Шойгу на коллегии министерства по вопросам реализации гособоронзаказа и исполнения майских указов президента России 2012 и 2018 годов.
"В 2022 году (планируется завершить) модернизацию системы противоракетной обороны Москвы", - сказал Шойгу.
По словам министра, реализация этих и других предпринятых военным ведомством мероприятий "обеспечит решение приоритетных задач, стоящих перед Воздушно-космическими силами".
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