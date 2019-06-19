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РИА Новости

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию

Вчера, 16:35
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДевушка у банкомата Сбербанка
Девушка у банкомата Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Девушка у банкомата Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Тренды киберпреступности остаются прежними: в нашей стране социальная инженерия продолжает рост. Пока не удалось остановить рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Мы фиксируем 4-6% роста "социального" мошенничества в месяц", - сказал он.
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При этом Кузнецов указал, что есть основания полагать, что совместными усилиями, включая законодательные инициативы, успешные действия и решения Банка России, успешные действия правоохранительных органов и компаний, тренд удастся в ближайшее время переломить.
Зампред правления Сбербанка также отметил, что "социальные инженеры" в 2019 году стали фокусироваться на россиянах в возрасте 25-35 лет.
"Если ранее мы говорили, что в основном этим атакам подвержены россияне в пожилом возрасте, ... в 2019 году мы зафиксировали изменение этого тренда и впервые стали лидировать группы людей в возрасте 25-35 лет ", - пояснил Кузнецов.
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