Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Тренды киберпреступности остаются прежними: в нашей стране социальная инженерия продолжает рост. Пока не удалось остановить рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Мы фиксируем 4-6% роста "социального" мошенничества в месяц", - сказал он.

При этом Кузнецов указал, что есть основания полагать, что совместными усилиями, включая законодательные инициативы, успешные действия и решения Банка России, успешные действия правоохранительных органов и компаний, тренд удастся в ближайшее время переломить.

Зампред правления Сбербанка также отметил, что "социальные инженеры" в 2019 году стали фокусироваться на россиянах в возрасте 25-35 лет.