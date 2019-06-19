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РИА Новости

Следствие по MH17 намерено выяснить, кто направил экипаж "Бука" на Украину

Вчера, 16:11
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НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн – РИА Новости. Следствие по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе (рейс МН17) в 2014 году считает, что экипаж "Бука" не сам принимал решение направиться на Украину, и намерено выяснить, кто их направил, заявил в среду представитель Совместной следственной группы (JIT), выводы которой ранее в РФ называли голословными.
"Невозможно, чтобы экипаж "Бука" принял решение самостоятельно направиться на восток Украины. Мы будем искать более подробную информацию о том, кто их туда послал", - сказал он.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирован.
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МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
В среду, 19 июня, следствие по разбившемуся рейсу MH17, выводы которого ранее в РФ называли голословными, объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов являются россиянами, подозреваемый Леонид Харченко - украинец. В ССГ сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
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