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РИА Новости

Силы ПНС Ливии заявили об уничтожении истребителя армии Хафтара

Вчера, 15:46
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
КАИР, 19 июн - РИА Новости. Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили об уничтожении на западе страны военного истребителя, принадлежащего Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
"Авиации ливийских военно-воздушных сил (ПНС - ред.) удалось нанести удар и уничтожить истребитель на базе аль-Ватыя, который готовился к взлету", - говорится в заявлении пресс-центра операции "Вулкан гнева".
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Согласно заявлению, истребитель должен был направиться в аэропорт Триполи для помощи войскам Хафтара.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в столице вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе Триполи продолжаются позиционные бои.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
По данным ВОЗ, в результате боев за ливийскую столицу Триполи погибли по меньшей мере 691 человек и более 4 тысяч получили ранения.
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