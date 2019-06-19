Силы ПНС Ливии заявили об уничтожении истребителя армии Хафтара

КАИР, 19 июн - РИА Новости. Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили об уничтожении на западе страны военного истребителя, принадлежащего Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

"Авиации ливийских военно-воздушных сил (ПНС - ред.) удалось нанести удар и уничтожить истребитель на базе аль-Ватыя, который готовился к взлету", - говорится в заявлении пресс-центра операции "Вулкан гнева".

Согласно заявлению, истребитель должен был направиться в аэропорт Триполи для помощи войскам Хафтара.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в столице вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе Триполи продолжаются позиционные бои.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.