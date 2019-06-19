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РИА Новости

Львов Бонифация и Симу планируют передать из центра передержки в зоопарк

Вчера, 15:29
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Льва Бонифация и львицу Симу планируют передать из центра передержки под Яхромой в зоопарк, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
Симу в феврале прошлого года изъяли на северо-западе Москвы – двухмесячную львицу использовали для фотосессий без надлежащих документов. Бонифация же забрали из контактного зоопарка.
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"Сейчас у нас лев Бонифаций и львица Сима. Их планируем передать в зоопарки. Сейчас ждем от них предложения", - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что порядка 550 животных, относящихся к департаменту природопользования Москвы, все еще находятся в вольерах центра передержки и ожидают своей очереди в зоопарк.
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МоскваОбщество
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