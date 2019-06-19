Львов Бонифация и Симу планируют передать из центра передержки в зоопарк

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Льва Бонифация и львицу Симу планируют передать из центра передержки под Яхромой в зоопарк, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Симу в феврале прошлого года изъяли на северо-западе Москвы – двухмесячную львицу использовали для фотосессий без надлежащих документов. Бонифация же забрали из контактного зоопарка.

"Сейчас у нас лев Бонифаций и львица Сима. Их планируем передать в зоопарки. Сейчас ждем от них предложения", - рассказали в ведомстве.