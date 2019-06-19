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РИА Новости
Республика Северная Осетия - Алания

В Северной Осетии модернизацию школ назвали приоритетной задачей

Вчера, 15:25
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Развитие инфраструктуры системы образования имеет приоритетное значение для Северной Осетии, где более 130 зданий общеобразовательных организаций, построенных до 70-х годов прошлого века, имеют степень износа свыше 50%, заявил глава республики Вячеслав Битаров.
Битаров принял участие в заседании Совета при полпреде президента РФ в СКФО, которое состоялось в Москве, сообщает пресс-служба главы РСО-Алании. Заседание было посвящено вопросам социального развития регионов округа.
По слова главы РСО-Алании, доступность дошкольного и школьного образования – среди наиболее часто поднимаемых гражданами тем на встречах с руководством региона. "В связи с этим вопрос развития инфраструктуры системы образования расценивается республиканскими и местными органами власти как приоритетный, обеспечивающий населению необходимое качество жизни", – приводятся в сообщении слова Битарова.
Глава Северной Осетии предложил рассмотреть возможность включения в перечень мероприятий национального проекта "Образование" проведение капитальных ремонтов или реконструкций имеющихся зданий школ и оснащение их современным учебным оборудованием.
Он также сообщил, что в 2019 году планируется завершить строительство двух новых школ во Владикавказе, а также начать строительство четырех школ в Моздоке, Владикавказе и селе Чермен Пригородного района. При этом Битаров подчеркнул, что ни одна из 20 малокомплектных школ республики не закрыта.
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Что касается дошкольного образования, то в 2018 году в рамках госпрограммы в республике открыто 4 детских сада на 120 мест каждый. Завершено строительство детского сада на 280 мест во Владикавказе. За счет средств резервного фонда правительства РФ построены 2 детских сада в селах Ир и Дачное Пригородного района, а также детский сад в Моздоке. В настоящее время ведется строительство детского сада на 120 мест в селе Мичурино Ардонского района, добавил Битаров.
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Республика Северная Осетия - АланияОбщество
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