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РИА Новости

Медведев пригласил Антти Ринне посетить Россию

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил главу правительства Финляндии Антти Ринне с назначением на пост, также были рассмотрены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба кабмина.
"Дмитрий Медведев поздравил Антти Ринне с назначением на пост главы правительства Финляндии и пригласил посетить с визитом Россию", - говорится в сообщении.
Добавляется, что премьеры рассмотрели актуальные вопросы российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, высоких технологиях, охране окружающей среды и других областях. Медведев и Ринне также высказались за расширение межрегионального и приграничного сотрудничества России и Финляндии.
Кроме того, главы правительств обменялись мнениями по перспективам развития взаимодействия России и Европейского союза с учетом начинающегося 1 июля председательства Финляндии в Совете ЕС. Затрагивалась также тематика кооперации в Балтийском и Арктическом регионах.
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Дмитрий МедведевФинляндияРоссияВ мире
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