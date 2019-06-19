Следствие по MH17 попросит Россию и Украину допросить подозреваемых

НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн - РИА Новости. Международное следствие по делу о крушении в Донбассе в 2014 году Boeing рейса MH17 попросит Россию и Украину о допросе подозреваемых, заявил представитель Совместной следственной группы (JIT), выводы которой ранее в РФ называли голословными.

"Мы официально запросим РФ с просьбой, чтобы официально были ознакомлены (с делом) и вызваны в суд подозреваемые, которые находятся на территории России. Мы также попросим Россию допросить подозреваемых по (статьям) обвинений. Подобный официальный запрос также будет направлен украинской стороне в отношении подозреваемого украинца", - сказал он на пресс-конференции.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.