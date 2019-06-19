Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T15:06Z
https://ria.ru/20190619/1555702596.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152184/63/1521846322_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_a98a63283ed0bd5b3c1e310e5ca83029.jpg
РИА Новости

Следствие по MH17 попросит Россию и Украину допросить подозреваемых

Вчера, 15:06
1728
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска. Архивное фото
НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн - РИА Новости. Международное следствие по делу о крушении в Донбассе в 2014 году Boeing рейса MH17 попросит Россию и Украину о допросе подозреваемых, заявил представитель Совместной следственной группы (JIT), выводы которой ранее в РФ называли голословными.
"Мы официально запросим РФ с просьбой, чтобы официально были ознакомлены (с делом) и вызваны в суд подозреваемые, которые находятся на территории России. Мы также попросим Россию допросить подозреваемых по (статьям) обвинений. Подобный официальный запрос также будет направлен украинской стороне в отношении подозреваемого украинца", - сказал он на пресс-конференции.
Доклад Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777 Malaysia Airlines
Вчера, 14:58
Следствие по MH17 привело как доказательство старые данные из соцсетей
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 12:19
Политолог рассказал, кто стоит за вбросом по МН17Международная следственная группа по катастрофе рейса MH17 представит в среду "новые данные" расследования. Перед этим в СМИ появились имена предполагаемых фигурантов. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik оценил эту публикацию.
32112513
Обсудить 0
MH17. РасследованиеМоскваУкраинаВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
РИА
Новости
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие рассказало, когда начнется суд по делу о крушении MH17
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Лента
новостей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл поручил разобраться с ситуацией на заводе "Софрино"
Следствие по MH17 намерено выяснить, кто направил экипаж "Бука" на Украину
Дмитрий Тымчук
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Bloomberg сообщил о появлении третьего "стомиллиардера" в мире
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме оценили вероятность отказа Украины от претензий на Крым
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Доклад Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777 Malaysia Airlines
В ДНР отвергли заявления о причастности республики к крушению MH17
Девушка у банкомата Сбербанка
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал выводы следственной группы по MH17
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, как пройдет встреча в "нормандском формате"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев прокомментировал итоги расследования крушения МН17
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
00:33"Роскосмос" представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Лента новостейМолния