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РИА Новости

Санкционный ресурс влияния на КНДР почти весь исчерпан, заявили в Совбезе

Вчера, 14:57
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УФА, 19 июн - РИА Новости. Ряд обстоятельств ухудшают перспективы скорого урегулирования на Корейском полуострове, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Во-первых, санкционный ресурс воздействия на КНДР исчерпан практически полностью: в арсенале международного сообщества уже не остается дипломатических средств в ответ на возможное прекращение Пхеньяном моратория на проведение ракетно-ядерных испытаний", - сказал Венедиктов в Уфе в кулуарах международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Во-вторых, США вступают в активную фазу предвыборной гонки, и любая внешнеполитическая уступка будет рассматриваться как потеря авторитета в глазах избирателей", - отметил Венедиктов.
"В-третьих, у нас складывается впечатление, что из ядерной проблемы Корейского полуострова решили сделать разменную карту для реализации других задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это никак не может упростить распутывание того непростого клубка противоречий, который сложился на данном направлении", - добавил он.
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Александр ВенедиктовСовет Безопасности РФКНДРРоссияСШАВ мире
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