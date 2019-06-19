Санкционный ресурс влияния на КНДР почти весь исчерпан, заявили в Совбезе

"Во-первых, санкционный ресурс воздействия на КНДР исчерпан практически полностью: в арсенале международного сообщества уже не остается дипломатических средств в ответ на возможное прекращение Пхеньяном моратория на проведение ракетно-ядерных испытаний", - сказал Венедиктов в Уфе в кулуарах международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Во-вторых, США вступают в активную фазу предвыборной гонки, и любая внешнеполитическая уступка будет рассматриваться как потеря авторитета в глазах избирателей", - отметил Венедиктов.

"В-третьих, у нас складывается впечатление, что из ядерной проблемы Корейского полуострова решили сделать разменную карту для реализации других задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это никак не может упростить распутывание того непростого клубка противоречий, который сложился на данном направлении", - добавил он.