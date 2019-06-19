На "Смоленском кольце" пройдет 3 этап Российской серии кольцевых гонок

МОСКВА, 19 апр - СМП РСКГ. Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) – официальное название чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам с 2014 года, проводимых промоутером SMP Racing. Помимо пяти классов кузовных автомобилей (Туринг, Туринг-Лайт, Супер-продакшн, S1600 и S1600 Юниор) с 2019 года все этапы СМП РСКГ проводятся совместно с Кубком SMP Formula 4. В классе Туринг существует международный зачет TCR Russia для иностранных спортсменов.

Мероприятия СМП РСКГ ориентированы на аудиторию 0+.

22 и 23 июня лучшие пилоты страны соберутся на автодроме "Смоленское кольцо", чтобы подарить зрителям восемь незабываемых гонок. Здесь встретятся участники четырех классов – Туринг, Туринг-Лайт, Супер-продакшн и S1600, отличающихся уровнем доработок автомобилей – и только юные пилоты зачета S1600 Юниор будут заняты на экзаменах. Зато на смоленскую трассу приедут молодые спортсмены из Кубка SMP Formula 4.

А в перерывах между заездами зрители смогут пообщаться с пилотами во время автограф-сессий, попробовать свои силы за рулем компьютерных симуляторов, принять участие в шоу-программах и устроить детям праздник на игровой площадке.

Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:

"В этом сезоне все уикенды Российской серии кольцевых гонок проходят на разных автодромах, поэтому для смолян это единственная возможность посетить "домашний" этап. Несмотря на то, что ряд этапов в этом году мы решили сделать платными, вход на Смоленское кольцо остался свободным – так что не упустите возможность интересно провести выходные!".

Автодром "Смоленское кольцо" расположен в Смоленской области рядом с п. Верхнеднепровский (примерно в 100 км от Смоленска и в 320 км от Москвы). Добраться до трассы можно и на скоростном электропоезде "Ласточка": необходимо выйти на станции "Сафоново" и далее воспользоваться маршрутным транспортом или такси.

В субботу, 22 июня, первая из четырех гонок стартует в 11:30, завершающий заезд – в 16:00. В воскресенье, 23 июня, гонки начнутся в 11:20.

© Фото : СМП РСКГ На "Смоленском кольце" пройдет 3 этап Российской серии кольцевых гонок © Фото : СМП РСКГ На "Смоленском кольце" пройдет 3 этап Российской серии кольцевых гонок

Самыми зрелищными обещают стать заезды класса Туринг, в которых примут участие два десятка спортсменов на 340-сильных автомобилях международной категории TCR. Смоленский этап СМП РСКГ открыт для иностранных пилотов, но решатся ли они бросить вызов российским лидерам, пока остается загадкой. Пока на первых строчках этого зачета разместились Дмитрий БРАГИН (Hyundai i30 N, ТАИФ Моторспорт), Алексей ДУДУКАЛО (Audi RS3, LUKOIL Racing) и Кирилл ЛАДЫГИН (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT).

В зачете Супер-продакшн вперед вырвался Андрей ПЕТУХОВ (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT). Однако первая же гонка на "Смоленском кольце" может вывести вперед его напарника Владислава НЕЗВАНКИНА, которому на пятки наступает Вадим АНТИПОВ (Subaru BRZ, Sofit Racing).

Интрига закрутилась и в классе Туринг-Лайт, где лидирует опытнейший Владимир ЧЕРЕВАНЬ (Volkswagen Polo, Академия ралли). За первые два этапа он создал хороший задел, а вот Ефима ГАНТМАХЕРА (Ravon Nexia, Ravon Racing) отделяет от занимающего вторую строчку таблицы Романа ГОЛИКОВА (LADA Kalina, Академия ралли) всего лишь одно очко.

S1600 – так в этом сезоне называется бывший Национальный класс. Действительно, "национальным" зачетом главных русских гонок его сейчас назвать было бы сложно. Первые места занимают спортсмены на хэтчбеках корейских марок: лидирующий Павел КУЗЬМИНОВ из AG Team пилотирует Kia Rio, равно как и идущий третьим Василий КОРАБЛЕВ, а между ними разместился Борис ШУЛЬМЕЙСТЕР (Hyundai Solaris, Microbor AG Team). А сразу за тройкой лидеров – гражданин США Томас ДЖОНСОН, тоже, кстати, выбравший Kia Rio.

Свои притязания на титул в SMP Formula 4 оспаривают Алексей НЕСОВ и не отпускающие его Артем ЛОБАНЕНКО и Павел БУЛАНЦЕВ. За первые два этапа они успели обменяться победами и призовыми местами, так что на смоленском этапе нас ждет продолжение увлекательной борьбы.

Следить за происходящим на трассе можно и дистанционно: прямые трансляции ведут телеканалы Матч ТВ и Матч! Наш страна. Онлайн-трансляции доступны на Яндекс.Эфире и медиа-портале smp-rskg.tv , актуальные новости публикуются на сайте серии РСКГ.рф