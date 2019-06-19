Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T14:52Z
https://ria.ru/20190619/1555701950.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155570/18/1555701871_0:43:1200:718_1036x0_80_0_0_447827aedad1187048ff6a9456624452.jpg
РИА Новости

На "Смоленском кольце" пройдет 3 этап Российской серии кольцевых гонок

Вчера, 14:52
18
© Фото : СМП РСКГНа "Смоленском кольце" пройдет 3 этап Российской серии кольцевых гонок
На Смоленском кольце пройдет 3 этап Российской серии кольцевых гонок
© Фото : СМП РСКГ
МОСКВА, 19 апр - СМП РСКГ. Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) – официальное название чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам с 2014 года, проводимых промоутером SMP Racing. Помимо пяти классов кузовных автомобилей (Туринг, Туринг-Лайт, Супер-продакшн, S1600 и S1600 Юниор) с 2019 года все этапы СМП РСКГ проводятся совместно с Кубком SMP Formula 4. В классе Туринг существует международный зачет TCR Russia для иностранных спортсменов.
Мероприятия СМП РСКГ ориентированы на аудиторию 0+.
Контакты для аккредитации: Марина Никишева, +79067838199, mediarcrs@gmail.com
22 и 23 июня лучшие пилоты страны соберутся на автодроме "Смоленское кольцо", чтобы подарить зрителям восемь незабываемых гонок. Здесь встретятся участники четырех классов – Туринг, Туринг-Лайт, Супер-продакшн и S1600, отличающихся уровнем доработок автомобилей – и только юные пилоты зачета S1600 Юниор будут заняты на экзаменах. Зато на смоленскую трассу приедут молодые спортсмены из Кубка SMP Formula 4.
А в перерывах между заездами зрители смогут пообщаться с пилотами во время автограф-сессий, попробовать свои силы за рулем компьютерных симуляторов, принять участие в шоу-программах и устроить детям праздник на игровой площадке.
Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:
"В этом сезоне все уикенды Российской серии кольцевых гонок проходят на разных автодромах, поэтому для смолян это единственная возможность посетить "домашний" этап. Несмотря на то, что ряд этапов в этом году мы решили сделать платными, вход на Смоленское кольцо остался свободным – так что не упустите возможность интересно провести выходные!".
Автодром "Смоленское кольцо" расположен в Смоленской области рядом с п. Верхнеднепровский (примерно в 100 км от Смоленска и в 320 км от Москвы). Добраться до трассы можно и на скоростном электропоезде "Ласточка": необходимо выйти на станции "Сафоново" и далее воспользоваться маршрутным транспортом или такси.
В субботу, 22 июня, первая из четырех гонок стартует в 11:30, завершающий заезд – в 16:00. В воскресенье, 23 июня, гонки начнутся в 11:20.
© Фото : СМП РСКГНа "Смоленском кольце" пройдет 3 этап Российской серии кольцевых гонок
На Смоленском кольце пройдет 3 этап Российской серии кольцевых гонок
© Фото : СМП РСКГ
На "Смоленском кольце" пройдет 3 этап Российской серии кольцевых гонок
Самыми зрелищными обещают стать заезды класса Туринг, в которых примут участие два десятка спортсменов на 340-сильных автомобилях международной категории TCR. Смоленский этап СМП РСКГ открыт для иностранных пилотов, но решатся ли они бросить вызов российским лидерам, пока остается загадкой. Пока на первых строчках этого зачета разместились Дмитрий БРАГИН (Hyundai i30 N, ТАИФ Моторспорт), Алексей ДУДУКАЛО (Audi RS3, LUKOIL Racing) и Кирилл ЛАДЫГИН (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT).
В зачете Супер-продакшн вперед вырвался Андрей ПЕТУХОВ (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT). Однако первая же гонка на "Смоленском кольце" может вывести вперед его напарника Владислава НЕЗВАНКИНА, которому на пятки наступает Вадим АНТИПОВ (Subaru BRZ, Sofit Racing).
Интрига закрутилась и в классе Туринг-Лайт, где лидирует опытнейший Владимир ЧЕРЕВАНЬ (Volkswagen Polo, Академия ралли). За первые два этапа он создал хороший задел, а вот Ефима ГАНТМАХЕРА (Ravon Nexia, Ravon Racing) отделяет от занимающего вторую строчку таблицы Романа ГОЛИКОВА (LADA Kalina, Академия ралли) всего лишь одно очко.
S1600 – так в этом сезоне называется бывший Национальный класс. Действительно, "национальным" зачетом главных русских гонок его сейчас назвать было бы сложно. Первые места занимают спортсмены на хэтчбеках корейских марок: лидирующий Павел КУЗЬМИНОВ из AG Team пилотирует Kia Rio, равно как и идущий третьим Василий КОРАБЛЕВ, а между ними разместился Борис ШУЛЬМЕЙСТЕР (Hyundai Solaris, Microbor AG Team). А сразу за тройкой лидеров – гражданин США Томас ДЖОНСОН, тоже, кстати, выбравший Kia Rio.
Свои притязания на титул в SMP Formula 4 оспаривают Алексей НЕСОВ и не отпускающие его Артем ЛОБАНЕНКО и Павел БУЛАНЦЕВ. За первые два этапа они успели обменяться победами и призовыми местами, так что на смоленском этапе нас ждет продолжение увлекательной борьбы.
Следить за происходящим на трассе можно и дистанционно: прямые трансляции ведут телеканалы Матч ТВ и Матч! Наш страна. Онлайн-трансляции доступны на Яндекс.Эфире и медиа-портале smp-rskg.tv, актуальные новости публикуются на сайте серии РСКГ.рф.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Девушка на открытии горнолыжного сезона
Всероссийские соревнования сноубордистов стартовали на Камчатке
РИА
Новости
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в Верхневолжье необходимо развивать систему предоставления госуслуг
Центральный пограничный ансамбль ФСБ
В Москве пройдет концерт центрального пограничного ансамбля ФСБ
Квартира в новостройке. Архивное фото
Власти Оренбуржья увеличили субвенции на покупку жилья для детей-сирот
Лента
новостей
В Чехове в конце августа откроют реконструированный стадион "Химик"
Школьные рюкзаки
В Северной Осетии модернизацию школ назвали приоритетной задачей
Квартира в новостройке
В поселке для многодетных под Липецком построят до 200 тысяч кв м жилья
Пассажиры в самолете
Skytrax: "Аэрофлот" поднялся в рейтинге лучших авиакомпаний мира
Аэрофлот вновь признали лучшей авиакомпанией Восточной Европы
Полигон твердых бытовых отходов
Тюменские власти направят более 100 млн рублей на ликвидацию свалок
Проект Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области
На площадке Ржевского мемориала завершены свайные работы
В КЧР началось строительство двух малых ГЭС на реке Кубань
В КЧР началось строительство двух малых ГЭС на реке Кубань
Ветрогенераторы
Глобальные инвестиции в "зеленую энергетику" в 2018 году упали на 11%
Свежий лосось
В подмосковном округе Солнечногорск создадут рыбоводный комплекс
В Богородском округе Подмосковья появится завод металлоконструкций
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58ВОЗ заявила о нехватке средств на борьбу с Эболой в ДР Конго
03:54Новый и.о. главы Пентагона посетит министерскую встречу НАТО в Брюсселе
03:52Эксперт оценил потенциал проектов по снижению потребления электроэнергии
03:50National Interest назвал "истинную причину" страха НАТО перед С-400
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
Лента новостейМолния