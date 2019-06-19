СБ предупредил о возможном обострении обстановки на Корейском полуострове

УФА, 19 июн - РИА Новости. Обострение обстановки вокруг Корейского полуострова возможно уже в следующем году, если США не убедят КНДР в серьезности своих намерений наладить отношения, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

"Полагаем, что нужно уделить больше внимание тем целям и задачам, которые стоят перед Пхеньяном, с пониманием отнестись к приоритетам северокорейской стороны. В частности, нужно помнить, что ранее КНДР были даны заверения в поэтапном характере процесса, а также обещаны международные гарантии безопасности", - сказал Венедиктов в Уфе в кулуарах международной встречи по безопасности.

"В апреле Ким Чен Ын заявил, что у США есть время до конца текущего года для того, чтобы изменить подход к переговорам. Не приходится сомневаться в том, что если госдепу не удастся убедить Пхеньян в серьезности своих намерений наладить отношения с северокорейцами, то уже в 2020 году нас ждет обострение обстановки вокруг Корейского полуострова", - добавил он.

По его словам, "ситуация вокруг Корейского полуострова остается одной из наиболее сложных проблем международной безопасности".