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РИА Новости

СБ предупредил о возможном обострении обстановки на Корейском полуострове

Вчера, 14:51
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УФА, 19 июн - РИА Новости. Обострение обстановки вокруг Корейского полуострова возможно уже в следующем году, если США не убедят КНДР в серьезности своих намерений наладить отношения, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
"Полагаем, что нужно уделить больше внимание тем целям и задачам, которые стоят перед Пхеньяном, с пониманием отнестись к приоритетам северокорейской стороны. В частности, нужно помнить, что ранее КНДР были даны заверения в поэтапном характере процесса, а также обещаны международные гарантии безопасности", - сказал Венедиктов в Уфе в кулуарах международной встречи по безопасности.
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"В апреле Ким Чен Ын заявил, что у США есть время до конца текущего года для того, чтобы изменить подход к переговорам. Не приходится сомневаться в том, что если госдепу не удастся убедить Пхеньян в серьезности своих намерений наладить отношения с северокорейцами, то уже в 2020 году нас ждет обострение обстановки вокруг Корейского полуострова", - добавил он.
По его словам, "ситуация вокруг Корейского полуострова остается одной из наиболее сложных проблем международной безопасности".
"Видим, что и Пхеньян, и Вашингтон стремятся делать шаги в направлении мирного разрешения противоречий. Это не может не вызывать наше одобрение. Мы неоднократно заявляли о поддержке инициатив Дональда Трампа, нацеленных на поиск компромиссных решений, а также высоко отзывались о готовности Ким Чен Ына идти навстречу США", - отметил Венедиктов.
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