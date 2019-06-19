Слуцкий прокомментировал доклад ООН по Хашукджи

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Реакция Вашингтона на доклад ООН об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи будет лакмусовой бумажкой принципов санкционной политики США, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В среду был обнародован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар, в котором она призвала ввести международные санкции в отношении наследного принца Саудовской Аравии и вероятных виновных в смерти Хашукджи.

"Расследование на уровне ООН - серьезный вопрос. Сейчас будет показательной реакция США на обнародование материалов спецдокладчика Аньес Каламар и ее рекомендаций к введению международных санкций в отношении Эр-Рияда из-за обвинений в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи. Поддержит ли Вашингтон реальные ограничительные меры в отношении своего союзника на Ближнем Востоке, пойдет ли на обсуждение и осуждение в Совбезе - это станет лакмусовой бумажкой в вопросах принципов и механизмов санкционной политики США", - заявил Слуцкий РИА Новости.

При этом, по словам депутата, "список Джамаля Хашукджи" вряд ли появится. "В американской политической повестке не стоит вопрос сдерживания Саудовской Аравии, как в случае с Россией, Ираном или Китаем", - пояснил глава думского комитета.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.