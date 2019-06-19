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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал доклад ООН по Хашукджи

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Слуцкий: реакция США на доклад ООН по Хашукджи покажет механизмов санкционной политики
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Реакция Вашингтона на доклад ООН об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи будет лакмусовой бумажкой принципов санкционной политики США, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В среду был обнародован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар, в котором она призвала ввести международные санкции в отношении наследного принца Саудовской Аравии и вероятных виновных в смерти Хашукджи.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
Вчера, 14:39
В Германии намерены изучить доклад ООН об убийстве Хашукджи
"Расследование на уровне ООН - серьезный вопрос. Сейчас будет показательной реакция США на обнародование материалов спецдокладчика Аньес Каламар и ее рекомендаций к введению международных санкций в отношении Эр-Рияда из-за обвинений в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи. Поддержит ли Вашингтон реальные ограничительные меры в отношении своего союзника на Ближнем Востоке, пойдет ли на обсуждение и осуждение в Совбезе - это станет лакмусовой бумажкой в вопросах принципов и механизмов санкционной политики США", - заявил Слуцкий РИА Новости.
При этом, по словам депутата, "список Джамаля Хашукджи" вряд ли появится. "В американской политической повестке не стоит вопрос сдерживания Саудовской Аравии, как в случае с Россией, Ираном или Китаем", - пояснил глава думского комитета.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 13:32
В ООН призвали Саудовскую Аравию признать вину в убийстве Хашукджи
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи. По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
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