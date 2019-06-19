В Пермском крае проверяют информацию об избиении мужчины экс-полицейским

ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. СК организовал доследственную проверку информации об избиении бывшим сотрудником полиции жителя города Нытва Пермского края, задержанного по подозрению в совершении преступления, сообщается на сайте СУСК России по Пермскому краю.

В понедельник агентство Ura.ru опубликовало видеобращение осужденного за преступление по части 1 статьи 228, пункта "б" части 2 статьи 158 УК РФ ("Незаконное хранение наркотиков и кража с незаконным проникновением в помещение"), в котором мужчина рассказал о том, что в феврале 2019 года он был избит оперуполномоченным в отделе полиции.

"В настоящее время следователями Нытвенского межрайонного следственного отдела СУСК России по Пермскому краю устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям всех лиц, причастных к рассматриваемым событиям. По результатам будет принято основанное на законе процессуальное решение", - говорится в сообщении.