В Германии намерены изучить доклад ООН об убийстве Хашукджи

БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. В Берлине намерены изучить доклад ООН об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, выводы будут сделаны позже, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Мы намерены изучить доклад, затем, возможно, будут сделаны выводы", - заявил Бройль, добавив, что "это произойдет в тесном диалоге с нашими партнерами".

Ранее спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала ввести международные санкции в отношении наследного принца Саудовской Аравии и вероятных виновных в смерти журналиста Джамаля Хашукджи "с фокусом на ...личные активы за рубежом".

Доклад Каламар опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.