В Костромской области подросток пойдет под суд за жестокое убийство котят

ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Подросток предстанет перед судом в Костромской области за убийство кирпичом трех котят, сообщает в среду УМВД по региону.
"В апреле 17-летний подросток на глазах у несовершеннолетних друзей убил кирпичом трех маленьких котят, которых нашел на обочине дороги в полиэтиленовом пакете", - говорится в сообщении.
Полицейские разыскали автора и героев сообщения, опубликованного в социальных сетях. В отношении главного героя полиция возбудила дело по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"В ходе расследования обвиняемый признался, что действительно убил котят, но исключительно для того, чтобы избавить их от мучений. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу", - сообщает полиция.