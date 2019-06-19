В Костромской области подросток пойдет под суд за жестокое убийство котят

ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Подросток предстанет перед судом в Костромской области за убийство кирпичом трех котят, сообщает в среду УМВД по региону.

"В апреле 17-летний подросток на глазах у несовершеннолетних друзей убил кирпичом трех маленьких котят, которых нашел на обочине дороги в полиэтиленовом пакете", - говорится в сообщении.

Полицейские разыскали автора и героев сообщения, опубликованного в социальных сетях. В отношении главного героя полиция возбудила дело по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.