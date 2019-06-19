Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T14:34Z
https://ria.ru/20190619/1555701172.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_0:50:3072:1778_1036x0_80_0_0_0224e79682f461ff7d65a456556149ae.jpg
РИА Новости

Около 80% украинцев готовы голосовать на выборах в Раду, показал опрос

Вчера, 14:34
229
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Почти 80% жителей Украины выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных парламентских выборах, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в среду.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
По данным на сайте "Рейтинга", 77% респондентов "выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную раду". "Еще 12% отметили, что скорее готовы участвовать, 8% - не будут голосовать, 3% - не определились", - добавили в сообщении.
Опрос проводился методом формализованного интервью с 8 по 12 июня 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Жительница Львова во время голосования на одном из избирательных участков города
18 июня, 13:11
"Партия Шария" представила первую пятерку кандидатов на выборах в Раду
110012
Обсудить 0
Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко
Партия Порошенко опустилась на пятое место рейтинга выборов в Раду
РИА
Новости
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
В Швейцарии призвали разрешить ситуацию с задержанными украинскими моряками
Дмитрий Тымчук
На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
В Совфеде допустили поддержку санкций против причастных к смерти Хашукджи
Лента
новостей
СБ предупредил о возможном обострении обстановки на Корейском полуострове
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Половина жителей Украины довольны деятельностью Зеленского, показал опрос
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал доклад ООН по Хашукджи
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Берлин заинтересован во встрече в "нормандском формате" на высшем уровне
Вена
Стала известна дата встречи совместной комиссии по СВПД в Вене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме
МИД сожалеет из-за слов Зеленского о неготовности к переговорам с Донбассом
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
МИД прокомментировал заявление Пентагона о разработке ядерных боезарядов
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Следствие по MH17 попросит Россию и Украину допросить подозреваемых
В Харькове проверяют сообщение о минировании аэропорта
Валерия Лутковская
Зеленский назначил представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МИД заявил об отсутствии доказательств российской вины в деле MH17
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
00:33"Роскосмос" представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Лента новостейМолния