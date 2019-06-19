Около 80% украинцев готовы голосовать на выборах в Раду, показал опрос

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Почти 80% жителей Украины выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных парламентских выборах, свидетельствуют данные опроса социологической группы " Почти 80% жителей Украины выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных парламентских выборах, свидетельствуют данные опроса социологической группы " Рейтинг ", опубликованные в среду.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

По данным на сайте "Рейтинга", 77% респондентов "выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную раду". "Еще 12% отметили, что скорее готовы участвовать, 8% - не будут голосовать, 3% - не определились", - добавили в сообщении.