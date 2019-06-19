Премьер Молдавии потребовала приостановить приватизацию госимущества

Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе. Архивное фото

Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду сообщила, что директор Агентства публичной собственности Владимир Балдович будет отправлен в отставку, а процессы приватизации госимущества должны быть приостановлены.

"Требую у Агентства публичной собственности определить законные способы временно приостановить начатые процессы приватизации. Также объявляю, что на следующем заседании правительства директор агентства Владимир Балдович будет отправлен в отставку", - написала Санду на своей странице в Facebook

По словам премьера, многие процессы приватизации проходили с нарушениями и под давлением, поэтому "кражи будут остановлены, а те, кто продавал госимущество сомнительным образом, уволены"

Парламент Молдавии накануне создал комиссию, которая займется проверкой приватизации госимущества. Депутаты должны будут изучить процесс проведения всех сделок, начиная с 2013 года.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.