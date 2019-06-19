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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Премьер Молдавии потребовала приостановить приватизацию госимущества

Вчера, 14:15
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду сообщила, что директор Агентства публичной собственности Владимир Балдович будет отправлен в отставку, а процессы приватизации госимущества должны быть приостановлены.
"Требую у Агентства публичной собственности определить законные способы временно приостановить начатые процессы приватизации. Также объявляю, что на следующем заседании правительства директор агентства Владимир Балдович будет отправлен в отставку", - написала Санду на своей странице в Facebook.
По словам премьера, многие процессы приватизации проходили с нарушениями и под давлением, поэтому "кражи будут остановлены, а те, кто продавал госимущество сомнительным образом, уволены"
Парламент Молдавии накануне создал комиссию, которая займется проверкой приватизации госимущества. Депутаты должны будут изучить процесс проведения всех сделок, начиная с 2013 года.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
18 июня, 14:16
Парламент Молдавии в I чтении отменил закон о гражданстве за инвестиции
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.
КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
18 июня, 13:31
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Политический кризис в МолдавииМайя СандуМолдавияВ мире
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