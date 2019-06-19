В МИД обратили внимание на слова Болтона по СНВ-3

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия обратила внимание на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), позицию Москвы оно не меняет, договор должен быть продлен, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее Болтон заявил, что США пока не приняли решение по договору о стратегических наступательных вооружениях, но его продление маловероятно.

"Да. Мы обратили внимание на это заявление. Наша позиция известна. В интересах обеспечения международного мира и безопасности мы считаем, что договор должен быть продлён. Но этому должно предшествовать решение известной проблемы с искусственным выведением, по договору, определенной части американских стратегических носителей, которые объявлены переоборудованными", - сказал Рябков журналистам.

По его словам, манипуляции США по договору представляются РФ неприемлемыми.

"Проблему можно решить при наличии политической воли. Технические методы ее решения мы американцам предлагали, они их знают. И времени до истечения первого десятилетнего срока договора, в принципе, достаточно, чтобы это сделать. Хотя его все меньше. Но, конечно, подобного рода сигналы из Вашингтона не могут не настораживать. Нашу позицию они не меняют", - подчеркнул Рябков.