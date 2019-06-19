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РИА Новости

В МИД обратили внимание на слова Болтона по СНВ-3

Вчера, 13:53
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия обратила внимание на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), позицию Москвы оно не меняет, договор должен быть продлен, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Болтон заявил, что США пока не приняли решение по договору о стратегических наступательных вооружениях, но его продление маловероятно.
"Да. Мы обратили внимание на это заявление. Наша позиция известна. В интересах обеспечения международного мира и безопасности мы считаем, что договор должен быть продлён. Но этому должно предшествовать решение известной проблемы с искусственным выведением, по договору, определенной части американских стратегических носителей, которые объявлены переоборудованными", - сказал Рябков журналистам.
По его словам, манипуляции США по договору представляются РФ неприемлемыми.
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"Проблему можно решить при наличии политической воли. Технические методы ее решения мы американцам предлагали, они их знают. И времени до истечения первого десятилетнего срока договора, в принципе, достаточно, чтобы это сделать. Хотя его все меньше. Но, конечно, подобного рода сигналы из Вашингтона не могут не настораживать. Нашу позицию они не меняют", - подчеркнул Рябков.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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Джон БолтонДоговор СНВ-3МИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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