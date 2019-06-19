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РИА Новости

В ООН призвали к санкциям против вероятных виновных в смерти Хашукджи

Вчера, 13:49
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ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала ввести международные санкции в отношении наследного принца Саудовской Аравии и вероятных виновных в смерти журналиста Джамаля Хашукджи.
"Рекомендации… Ввести целевые санкции в отношении отдельных личностей, предположительно причастных к убийству Хашукджи. В том числе, в отношении наследного принца Саудовской Аравии, с фокусом на его личные активы за рубежом, до тех пор, пока не будут предоставлены доказательства того, что он не несет ответственности за казнь Хашукджи", - говорится в докладе Каламар, опубликованном в среду.
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По мнению Каламар, санкции необходимо ввести также в отношении высокопоставленных представителей руководства Саудовской Аравии, ответственность которых в убийстве журналиста была доказана.
Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.
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Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи. По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияТурцияООНВ мире
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