Италия заплатила высокую цену из-за санкций против РФ, заявил парламентарий

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Италия заплатила высокую цену за действие санкций и контрсанкций, заявил председатель комиссии по международным делам и вопросам миграции сената Итальянской Республики Вито Розарио Петрочелли.

"Если говорить о санкциях и о том, что получило название контрсанкции, ответные меры, которые были приняты Российской Федерацией, я здесь откровенно должен признать, что Италия заплатила реально очень высокую цену за действие этих мер", - сказал Петрочелли в ходе конференции в Институте Европы РАН в Москве.