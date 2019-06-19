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РИА Новости

Италия заплатила высокую цену из-за санкций против РФ, заявил парламентарий

Вчера, 13:27
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Италия заплатила высокую цену за действие санкций и контрсанкций, заявил председатель комиссии по международным делам и вопросам миграции сената Итальянской Республики Вито Розарио Петрочелли.
"Если говорить о санкциях и о том, что получило название контрсанкции, ответные меры, которые были приняты Российской Федерацией, я здесь откровенно должен признать, что Италия заплатила реально очень высокую цену за действие этих мер", - сказал Петрочелли в ходе конференции в Институте Европы РАН в Москве.
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"В данном случае особый ущерб здесь еще обусловлен тем, что эффект этот был неравномерным в отношении экономики страны, а наиболее остро сказался на пищевой промышленности, сельском хозяйстве и на производстве мебели ", - добавил он.
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