В Минприроды назвали причину массовой гибели рыбы на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 19 июн - РИА Новости. Массовая гибель рыбы в Шпаковском районе Ставропольского края произошла из-за дефицита кислорода, который возник вследствие загрязнения водоема легко окисляемыми органическими веществами, сообщает минприроды региона.

В начале июня власти сообщали, что на берег водоема в Шпаковском районе выбросило множество толстолобиков, судаков, плотву и другую рыбу. Эксперты начали выяснять причину произошедшего.

"В результате гидрохимического анализа проб воды в водоеме выявлен высокий уровень биохимического потребления кислорода, превышающий норматив для рыбохозяйственных водоемов в 5,8 раза, что свидетельствует о загрязнении водоема легко окисляемыми органическими веществами", - говорится в сообщении.

В результате содержание в воде растворенного кислорода упало до критического значения, приводящего к неизбежной гибели рыбы, содержание минеральных форм азота и фосфора и значение водородного показателя находились в пределах нормы, добавили в министерстве.