Путилковское шоссе в Подмосковье начнут реконструировать в июле

"В июле подрядчик приступит к подготовке территории, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Завершить работы по реконструкции запланировано в конце 2020 года. Расширение дороги обеспечит транспортную доступность жилых районов, в том числе строящегося ЖК "Большое Путилково", сократит пробки на данном транспортном узле", - цитирует пресс-служба министра Алексея Гержика.