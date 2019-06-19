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Путилковское шоссе в Подмосковье начнут реконструировать в июле

Вчера, 13:06
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРемонт дорог
Ремонт дорог
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Заключен контракт стоимостью 2,3 миллиарда рублей на проведение реконструкции Путилковского шоссе в подмосковном Красногорске, работы начнутся в июле, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В июле подрядчик приступит к подготовке территории, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Завершить работы по реконструкции запланировано в конце 2020 года. Расширение дороги обеспечит транспортную доступность жилых районов, в том числе строящегося ЖК "Большое Путилково", сократит пробки на данном транспортном узле", - цитирует пресс-служба министра Алексея Гержика.

Отмечается, что подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ "Дирекция дорожного строительства" заключило контракт с АО "Сибагропромстрой".
Ранее сообщалось, что участок Путилковского шоссе расширят до четырех полос движения на протяжении 1,6 километра.
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