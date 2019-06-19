Госдума ратифицировала договоры о сотрудничестве с Доминикой и Белизом

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду ратифицировала договоры о сотрудничестве между Россией и Содружеством Доминики, а также Белизом.

Ранее соответствующие законопроекты были внесены в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

"Законопроектом предусматривается ратификация Договора об основах отношений между Российской Федерацией и Содружеством Доминики, подписанного в г. Нью-Йорке 28 сентября 2018 года", - говорится в пояснительной записке к одному из проектов.

Отмечается, что договор призван способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих взаимный̆ интерес.

Второй законопроект - о ратификации Договора об основах отношений между Российской Федерацией и Белизом. Этот документ был подписан в Нью-Йорке 25 сентября 2018 года. Он также направлен на развитие взаимовыгодного сотрудничества двух стран.