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РИА Новости

Госдума ратифицировала договоры о сотрудничестве с Доминикой и Белизом

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду ратифицировала договоры о сотрудничестве между Россией и Содружеством Доминики, а также Белизом.
Ранее соответствующие законопроекты были внесены в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.
"Законопроектом предусматривается ратификация Договора об основах отношений между Российской Федерацией и Содружеством Доминики, подписанного в г. Нью-Йорке 28 сентября 2018 года", - говорится в пояснительной записке к одному из проектов.
Отмечается, что договор призван способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих взаимный̆ интерес.
Второй законопроект - о ратификации Договора об основах отношений между Российской Федерацией и Белизом. Этот документ был подписан в Нью-Йорке 25 сентября 2018 года. Он также направлен на развитие взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
Атолл Тернеф
14 мая 2018, 21:01Туризм
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Кроме того, оба договора устанавливают, что страны будут взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
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Госдума РФБелизДоминикаРоссияВ мире
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