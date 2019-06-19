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РИА Новости

Хакеры могут украсть данные пользователей 76% приложений, заявили эксперты

Вчера, 12:59
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Самой распространенной уязвимостью мобильных приложений является небезопасное хранение данных, которое встречается в 76% таких программ, в результате в руках хакеров могут оказаться персональные данные и финансовая информация пользователей, говорится в исследовании компании Positive Technologies.
"Самой распространенной уязвимостью эксперты назвали небезопасное хранение данных, которое встречается в 76% мобильных приложений: в руках хакеров могут оказаться пароли, финансовая информация, персональные данные и личная переписка", - сказано в исследовании.
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В США хакеры опубликовали данные тысяч агентов и полицейских, сообщили СМИ
Эксперты отметили, что для кражи данных злоумышленникам редко нужен физический доступ к смартфону жертвы: 89% обнаруженных уязвимостей могут быть проэксплуатированы с использованием вредоносного программного обеспечения.
По данным исследования, приложения для Android с критически опасными уязвимостями встречаются несколько чаще, чем программы для iOS (43% против 38%). "Однако эта разница несущественна, и общий уровень защищенности клиентских частей мобильных приложений для обеих платформ примерно одинаков", - считают в компании.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в конце мая говорил, что ущерб российской экономики от кибермошенников в 2019 году может удвоиться по отношению к прогнозным 1,3 триллиона рублей в 2018 году.
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