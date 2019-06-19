Хакеры могут украсть данные пользователей 76% приложений, заявили эксперты

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Самой распространенной уязвимостью мобильных приложений является небезопасное хранение данных, которое встречается в 76% таких программ, в результате в руках хакеров могут оказаться персональные данные и финансовая информация пользователей, говорится в Самой распространенной уязвимостью мобильных приложений является небезопасное хранение данных, которое встречается в 76% таких программ, в результате в руках хакеров могут оказаться персональные данные и финансовая информация пользователей, говорится в исследовании компании Positive Technologies.

"Самой распространенной уязвимостью эксперты назвали небезопасное хранение данных, которое встречается в 76% мобильных приложений: в руках хакеров могут оказаться пароли, финансовая информация, персональные данные и личная переписка", - сказано в исследовании.

Эксперты отметили, что для кражи данных злоумышленникам редко нужен физический доступ к смартфону жертвы: 89% обнаруженных уязвимостей могут быть проэксплуатированы с использованием вредоносного программного обеспечения.

По данным исследования, приложения для Android с критически опасными уязвимостями встречаются несколько чаще, чем программы для iOS (43% против 38%). "Однако эта разница несущественна, и общий уровень защищенности клиентских частей мобильных приложений для обеих платформ примерно одинаков", - считают в компании.