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РИА Новости
Оренбургская область

Власти Оренбуржья увеличили субвенции на покупку жилья для детей-сирот

Вчера, 12:55
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКвартира в новостройке. Архивное фото
Квартира в новостройке. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ОРЕНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Субвенции на покупку жилья для детей-сирот в Оренбургской области в этом году выросли почти на 200 миллионов рублей, что на треть больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"По сравнению с прошлым годом субвенции на приобретение жилья для детей-сирот увеличились почти на 30% - до 775,7 миллиона рублей, из них 667,4 миллиона рублей – средства областного бюджета, а 108,3 миллиона рублей – федерального", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, за последние семь лет на покупку жилья для детей-сирот направлены более 4,7 миллиарда рублей из бюджетов разного уровня, при этом объем выделяемых средств ежегодно растет. Так, в 2016 году на эти цели были направлены 472 миллиона рублей, в 2017 году – 476 миллионов рублей, в 2018 году – 580 миллионов рублей.
В пресс-службе добавили, что с 2013 по 2018 годы квартиры получили 3042 ребенка. В текущем году планируется обеспечить жильем еще 656 детей-сирот.
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