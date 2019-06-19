Власти Оренбуржья увеличили субвенции на покупку жилья для детей-сирот

ОРЕНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Субвенции на покупку жилья для детей-сирот в Оренбургской области в этом году выросли почти на 200 миллионов рублей, что на треть больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"По сравнению с прошлым годом субвенции на приобретение жилья для детей-сирот увеличились почти на 30% - до 775,7 миллиона рублей, из них 667,4 миллиона рублей – средства областного бюджета, а 108,3 миллиона рублей – федерального", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, за последние семь лет на покупку жилья для детей-сирот направлены более 4,7 миллиарда рублей из бюджетов разного уровня, при этом объем выделяемых средств ежегодно растет. Так, в 2016 году на эти цели были направлены 472 миллиона рублей, в 2017 году – 476 миллионов рублей, в 2018 году – 580 миллионов рублей.