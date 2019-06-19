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РИА Новости
Оренбургская область

В Оренбуржье выделят почти 55 млн рублей на поддержку МСП в моногородах

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Оренбург
Город Оренбург
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ОРЕНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Власти Оренбургской области дополнительно выделят 54,4 миллиона рублей на микрозаймы для субъектов среднего и малого предпринимательства в моногородах, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Денис Паслер.
"Финансовые средства получат более 20 предприятий малого и среднего бизнеса в моногородах области. Микрофинансирование поможет бизнесу решить проблему стартовых средств для реализации своих проектов", - сказал Паслер.
По его словам, Оренбургская область предлагает расширить круг резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и увеличить количество ТОСЭР в регионе. На сегодняшний день статус ТОСЭР присвоен городам Новотроицк и Ясный, статус монотерриторий имеют еще семь населенных пунктов области – города Гай, Кувандык, Медногорск, Соль-Илецк и поселок Светлый. Врио главы региона заявил, что в моногородах Оренбуржья могут быть созданы еще четыре зоны опережающего экономического развития.
"Наши предложения касаются расширения перечня видов экономической деятельности по ОКВЭД для потенциальных резидентов ТОСЭР, снижения для них минимального порога капиталовложений до 2,5 миллиона рублей, а количества создаваемых рабочих мест – до 10. Также мы предлагаем разрешить индивидуальным предпринимателям становиться резидентами ТОСЭР, увеличить срок преференций по страховым взносам и распространить налоговые льготы на градообразующие предприятия, если они выступают инвесторами новых проектов в рамках, предусмотренных ОКВЭД", - сказал Паслер.
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