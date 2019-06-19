В Оренбуржье выделят почти 55 млн рублей на поддержку МСП в моногородах

ОРЕНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Власти Оренбургской области дополнительно выделят 54,4 миллиона рублей на микрозаймы для субъектов среднего и малого предпринимательства в моногородах, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Денис Паслер.

"Финансовые средства получат более 20 предприятий малого и среднего бизнеса в моногородах области. Микрофинансирование поможет бизнесу решить проблему стартовых средств для реализации своих проектов", - сказал Паслер.

По его словам, Оренбургская область предлагает расширить круг резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и увеличить количество ТОСЭР в регионе. На сегодняшний день статус ТОСЭР присвоен городам Новотроицк и Ясный, статус монотерриторий имеют еще семь населенных пунктов области – города Гай, Кувандык, Медногорск, Соль-Илецк и поселок Светлый. Врио главы региона заявил, что в моногородах Оренбуржья могут быть созданы еще четыре зоны опережающего экономического развития.