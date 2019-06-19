Косачев рассказал о провале проекта единой неразделенной Европы

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что готов поставить "пятерку" отдельным интеграционным структурам в Европе, но считает при этом, что работа по объединению континента провалена.

Условная "пятерка" за НАТО

Выступая на конференции в Институте Европы РАН, Косачев отметил, что, если пользоваться школьной системой оценок, то за последние 30 лет можно поставить условную “пятерку” американцам.

По его словам, они "сумели сохранить и укрепить Североатлантический альянс, тем самым сохранив свое присутствие в Европе и свой контроль над существенной группой европейских государств".

"Я, ставя эту “пятерку”, никоим образом не одобряю эти действия, но признаю, что они были эффективными", - подчеркнул Косачев.

Российский сенатор добавил, что "пятерка с минусом" или "четверка" может быть поставлена "идеологам НАТО в более широком смысле, включая и европейских членов альянса, потому что альянс существенно усилился".

Пятерка за "развод"

При этом Косачев высоко оценил интеграционные объединения на постсоветском пространстве.

"Я бы поставил твердую пятерку тем, кто создал и сохранил Содружество независимых государств, потому что это был уникальный механизм цивилизованного развода… СНГ продолжает работать для тех, кто в ней заинтересован", - отметил он.

Более чем удовлетворительно, по его мнению, работают и ОДКБ с ЕврАзЭС.

"Я бы поставил "пятерку с минусом" либо "пятерку" тем, кто сумел создать и развить Организацию Договора о коллективной безопасности и тем более Евразийский экономический союз, это очень сложные проекты интеграционные и они успешно развиваются", - сказал Косачев.

Европа на "двойку"

Оценку на балл ниже Косачев поставил тем структурам и политикам, благодаря усилиям которых проект Европейского союза сохранился.

В то же время он указал, что в ряде случаев расширение ЕС привело к серьезным потрясениям, в частности, на Украине, где попытки "поспешного соглашения о евроассоциации ... фактически разорвали эту страну пополам".