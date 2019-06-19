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РИА Новости

Косачев рассказал о провале проекта единой неразделенной Европы

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что готов поставить "пятерку" отдельным интеграционным структурам в Европе, но считает при этом, что работа по объединению континента провалена.

Условная "пятерка" за НАТО

Выступая на конференции в Институте Европы РАН, Косачев отметил, что, если пользоваться школьной системой оценок, то за последние 30 лет можно поставить условную “пятерку” американцам.
По его словам, они "сумели сохранить и укрепить Североатлантический альянс, тем самым сохранив свое присутствие в Европе и свой контроль над существенной группой европейских государств".
"Я, ставя эту “пятерку”, никоим образом не одобряю эти действия, но признаю, что они были эффективными", - подчеркнул Косачев.
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Российский сенатор добавил, что "пятерка с минусом" или "четверка" может быть поставлена "идеологам НАТО в более широком смысле, включая и европейских членов альянса, потому что альянс существенно усилился".

Пятерка за "развод"

При этом Косачев высоко оценил интеграционные объединения на постсоветском пространстве.
"Я бы поставил твердую пятерку тем, кто создал и сохранил Содружество независимых государств, потому что это был уникальный механизм цивилизованного развода… СНГ продолжает работать для тех, кто в ней заинтересован", - отметил он.
Более чем удовлетворительно, по его мнению, работают и ОДКБ с ЕврАзЭС.
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"Я бы поставил "пятерку с минусом" либо "пятерку" тем, кто сумел создать и развить Организацию Договора о коллективной безопасности и тем более Евразийский экономический союз, это очень сложные проекты интеграционные и они успешно развиваются", - сказал Косачев.

Европа на "двойку"

Оценку на балл ниже Косачев поставил тем структурам и политикам, благодаря усилиям которых проект Европейского союза сохранился.
В то же время он указал, что в ряде случаев расширение ЕС привело к серьезным потрясениям, в частности, на Украине, где попытки "поспешного соглашения о евроассоциации ... фактически разорвали эту страну пополам".
Еще хуже дела обстоят, по мнению Косачева, с активизацией интеграции на европейском пространстве. По его словам, тем, кто "пытался заниматься проектом создания единой неразделенной Европы", можно поставить "двойку".
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