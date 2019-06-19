В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Почти 350 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 900 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1252 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 347 человек (женщин – 104, детей – 177), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 905 человек (женщин – 272, детей – 462)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в места постоянного проживания в течение суток возвратились пять граждан Сирии.