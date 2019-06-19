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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Почти 350 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 900 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1252 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 347 человек (женщин – 104, детей – 177), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 905 человек (женщин – 272, детей – 462)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в места постоянного проживания в течение суток возвратились пять граждан Сирии.
Также инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали два гектара территории, обнаружили и уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
Военнослужащие сирийской армии
Вчера, 08:56
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