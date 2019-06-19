Кремль считает важными консультации глав совбезов России, США и Израиля

"Это очень важный контакт, предстоит важный обмен мнениями по ситуации в регионах: это и Ближневосточное урегулирование, это и процесс урегулирования в Сирии и другие вопросы, которые стороны посчитают необходимым обсудить", - заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналиста об основной цели этих переговоров.