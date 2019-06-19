Кремль считает важными консультации глав совбезов России, США и Израиля

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и председатель совета нацбезопасности Израиля Меир Бен-Шабат обменяются важными мнениями по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, включая Иран, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это очень важный контакт, предстоит важный обмен мнениями по ситуации в регионах: это и Ближневосточное урегулирование, это и процесс урегулирования в Сирии и другие вопросы, которые стороны посчитают необходимым обсудить", - заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналиста об основной цели этих переговоров.