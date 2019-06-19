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РИА Новости

Кремль считает важными консультации глав совбезов России, США и Израиля

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и председатель совета нацбезопасности Израиля Меир Бен-Шабат обменяются важными мнениями по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, включая Иран, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это очень важный контакт, предстоит важный обмен мнениями по ситуации в регионах: это и Ближневосточное урегулирование, это и процесс урегулирования в Сирии и другие вопросы, которые стороны посчитают необходимым обсудить", - заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналиста об основной цели этих переговоров.
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18 июня, 18:31
Нетаньяху назвал будущую встречу России, США и Израиля исторической
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