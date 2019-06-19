Судья по делу Кочаряна в третий раз отказался брать самоотвод

ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Судья Апелляционного суда Армении Армен Даниелян в третий раз отказался брать самоотвод по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна, передает корреспондент РИА Новости.

Четырнадцатого июня Даниелян уже отказался взять самоотвод по предложению адвокатов Кочаряна. Однако после этого аналогичное ходатайство выдвинула адвокат Седа Сафарян, представляющая интересы демонстрантов, пострадавших во время протестов 2008 года. Она мотивировала это тем, что Даниелян был назначен на пост судьи Кочаряном, занимавшим тогда пост президента, и в 2008 году выносил обвинительные заключения по делу о столкновениях. Адвокаты Кочаряна повторили свое предложение судье взять самоотвод. Эта просьба также была отклонена. Очередное ходатайство представил в среду защитник бывшего президента Ованнес Худоян.

"Ходатайство адвоката Кочаряна Ованнеса Худояна отклоняется", - сказал Даниелян на заседании суда.

Суд рассматривает сразу два вопроса, касающиеся Кочаряна, – жалобу прокуратуры на изменение меры пресечения в отношении бывшего главы государства и жалобу на приостановление производства по делу.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.