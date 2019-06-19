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РИА Новости
Туризм

Источник: россияне по-прежнему смогут получать визы в аэропортах Египта

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КАИР, 19 июн - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Граждане России, наряду с жителями еще 46 стран, смогут и дальше получать визы в аэропортах Египта, несмотря на внедрение системы электронных виз e-visa, сообщил РИА Новости источник в Управляющей компании египетскими аэропортами.
Ранее Ассоциация туроператоров России предположила, что Египет откажется от выдачи виз по прибытию после окончательного перехода на систему выдачи электронных виз e-visa.
"Граждане 47 государств могут получить визу в аэропортах Египта. После начала работы системы электронных виз, выдача виз в аэропортах гражданам этих стран продолжится. В том числе, это касается и граждан России, которые смогут, как и сейчас, получить турвизу сроком на месяц по прилете в аэропортах Египта. Ее стоимость составляет 25 долларов", - сообщил собеседник агентства.
Египет в декабре 2017 года официально запустил реализацию масштабного проекта электронных виз. На днях египетские власти сообщили о завершении первого этапа внедрения новой системы. Предполагается, что в скором времени любой турист в любой точке мира будет иметь возможность подать заявление на получение электронной визы для въезда в страну. Их можно будет получить и оплатить заранее через интернет-систему, которая ускоряет процесс въезда и прохождение паспортного контроля в аэропортах.
Эксперты рассчитывают, что система электронных виз значительно увеличит турпоток, прежде всего из стран, граждане которых должны заранее позаботиться о визе в Египет, к примеру из Китая, на который египетский турсектор возлагает большие надежды.
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