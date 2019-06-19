Мэр Екатеринбурга не исключил проведение опроса о храме в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не исключает, что опрос о строительстве храма святой Екатерины может состояться в конце июля, а не в сентябре, сообщает пресс-служба городской администрации.

В воскресенье екатеринбургская епархия заявила, что не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге, где проходили акции протеста. Председатель городской думы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин отметил, что территория сквера будет исключена из списка площадок для опроса по месту возведения храма, а сам опрос, предположительно, пройдет 14-15 сентября.

"Глава Екатеринбурга не исключает, что при желании горожан и готовности муниципальных властей опрос горожан о месте для возведения собора во имя святой великомученицы Екатерины может пройти в уральской столице в конце июля 2019 года", – говорится в сообщении.