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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мэр Екатеринбурга не исключил проведение опроса о храме в июле

Вчера, 12:12
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© Фото : Официальный портал ЕкатеринбургаАлександр Высокинский
Александр Высокинский
© Фото : Официальный портал Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не исключает, что опрос о строительстве храма святой Екатерины может состояться в конце июля, а не в сентябре, сообщает пресс-служба городской администрации.
В воскресенье екатеринбургская епархия заявила, что не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге, где проходили акции протеста. Председатель городской думы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин отметил, что территория сквера будет исключена из списка площадок для опроса по месту возведения храма, а сам опрос, предположительно, пройдет 14-15 сентября.
"Глава Екатеринбурга не исключает, что при желании горожан и готовности муниципальных властей опрос горожан о месте для возведения собора во имя святой великомученицы Екатерины может пройти в уральской столице в конце июля 2019 года", – говорится в сообщении.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма святой Екатерины на месте сквера. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора. На заседании рабочей группы 26 июня предполагается утвердить окончательный список площадок для опроса.
Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
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Сквер исключат из опроса по строительству храма в Екатеринбурге
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеАлександр ВысокинскийЕкатеринбургОбщество
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