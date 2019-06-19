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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Список площадок для опроса по храму в Екатеринбурге утвердят 26 июня

Вчера, 12:10
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Список площадок для опроса по месту возведения храма святой Екатерины в Екатеринбурге должен быть утвержден в ходе заседания рабочей группы, которое состоится 26 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора.
"В среду, 26 июня, пройдет заседание рабочей группы при екатеринбургской городской Думе по вопросу подготовки опроса. Экспертам рабочей группы необходимо будет утвердить количество и список площадок для строительства собора, а также сформулировать вопросы, которые будут задаваться горожанам, рассмотреть форму опросного листа, утвердить минимальную численность жителей, которые будут принимать участие в опросе", – говорится в сообщении.
В воскресенье екатеринбургская епархия заявила, что не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге, где проходили акции протеста. Председатель городской думы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин отметил, что территория сквера будет исключена из списка площадок для опроса по месту возведения храма.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
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