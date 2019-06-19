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РИА Новости

Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн

Вчера, 11:46
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© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
ВАРШАВА, 19 июн – РИА Новости. Польша оценивает объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу "Дружба", в один миллион тонн, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский журналистам в среду.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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"Идет спор по поводу объема загрязненной нефти. Польша оценивает его примерно в миллион тонн", - сказал Наимский.
"Россияне утверждают, что меньше, потому что поляки начали смешивать загрязненное сырье с чистым", - пояснил он.
"Но что можно было еще сделать, чтобы сделать возможной переработку?", - заключил польский чиновник.
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